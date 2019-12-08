Ünlü şarkıcının kızı sanat için sahnede soyundu, sosyal medya karıştı

Dünyanın en önemli sanat etkinliklerinden biri olan Art Basel’in Florida eyaletindeki Miami kentinde gerçekleşen ayağına pop müziğin kraliçesi Madonna’nın kızı damga vurdu. Madonna’nın 23 yaşındaki en büyük kızı olan Lourdes Leon, İspanyol marka Desigual için dün gece sahneye çıktı.

Barcelonalı performans sanatçısı Carlota Guerrero ile birlikte yarı çıplak vaziyette sahneye çıkan Lourdes Leon, onlarca dansçıyla “aşk yaşadı”. “Love Different 2020” (Farklı Sev 2020) isimli performans gösterisi sırasında kadın ve erkeklerden oluşan 30 kişilik bir gruba dahil olan 61 yaşındaki Madonna’nın kızı Lourdes Leon’un dans gösterisi sosyal medyada tartışma yarattı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Lourdes Leon’un annesinin nüfusunu kullanarak Art Basel’de performans sergilediğini öne sürerken bazı kullanıcılar da genç yaşında bu tür başarılar elde etmesinden dolayı Lourdes Leon’u övdü.

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları koreografisini Carlota Guerrero’nun yaptığı sanat performasının aşırı olduğunu söyleyerek eleştirdi.