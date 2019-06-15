Son dakika… Aldatma görüntülerinin ardından ünlü şarkıcıdan ilk mesajı

‘Caution World’ adlı turnesinin son konserini Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da veren 49 yaşındaki şarkıcı, sahneye çıkmadan önce Instagram hesabından hayranlarına teşekkür etti.

Carey, konser sonrası da terrier cinsi köpeğiyle birlikte, canlı mor renkli bir gecelikle paylaştığı hikâyesinde, turnenin resmen sona erdiğini belirtiyor.

İLGİLİ HABER Ünlü şarkıcının 'aldatma' görüntüsü basına sızdı

THE DAILY MAIL GAZETESİ YAYINLADI

İngiliz The Daily Mail gazetesi, önceki gün Mariah Carey’nin o dönemki nişanlısı milyarder işadamı James Packer’dan ayrılmadan altı ay önce şimdiki sevgilisi Bryan Tanaka ile çekilen görüntülerini yayınlamıştı.

Mart 2016’da Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki D’Angleterre Oteli’nde çekilen videoda, 49 yaşındaki Carey ile 36 yaşındaki dansçısı Tanaka, oldukça seksi bir şekilde dans ediyor. Bir noktada Carey’nin Tanaka’ya kucak dansı yaptığı görülüyor.

The Daily Mail gazetesi, videonun çekildiği tarihte Carey ile 51 yaşındaki Avustralyalı işadamı Packer’ın nişanlı olduğunu yazdı. Carey ile Parker Ekim 2016’da ayrılmıştı.

“O DÖNEMDE BİLE DELİ GİBİ AŞIKTI”

İngiliz gazetesine konuşan bir kaynak, Carey-Tanaka çiftinin o dönemde de sadece arkadaş olmadıklarını ve birbirlerine karşı çok flörtöz davrandıklarını söyledi.

Carey-Tanaka ilişkisini bilen kaynak, ünlü şarkıcının Washington doğumlu dansçıya Packer ile ilişki yaşarken bile deli gibi aşık olduğunu söyledi.

Carey’nin ekibinde bulunan bazı çalışma arkadaşına, Tanaka’ya gönderilmek üzere seksi fotoğraflarını çektirdiği de iddia edildi.

Söz konusu kaynağa göre; Carey, gece yarısı çekilen fotoğrafları sabah uyandığında beğenmeyince, çalışma arkadaşlarına bağırıyordu.

Bu fotoğraflar arasında Temmuz 2016’da Packer ile birlikte tatildeyken yatta çekilen altı adet çıplak ve yarı çıplak fotoğrafın da bulunduğu öne sürüldü.

YAZIŞMALAR DA BASINA YANSIDI

Carey ve Tanaka’nın ekipte yer alan bir kişinin telefonu üzerinden yazıştığı ve birbiriyle fotoğraf paylaştığı da iddialar arasında.

28 Haziran 2016 tarihli bir mesajlaşmada, çift otelden çıkış planı yapıyor.

Bu yazışma, Carey’nin geceyi Tanaka’nın odasında geçirdiğini de ortaya koyuyor.