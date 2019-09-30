Ünlü sunucu kanaldaki seks kaçamaklarını anlattı

76 yaşındaki televizyoncu, 1970’lerde BBC çalışanlarının alkol alarak kaçamak yaptıklarını öne sürdü.

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; Humphrys, “BBC’de bölmeler vardı. Hepsi de kilitli odalardı. İnsanlar meşgul olduklarını göstermek için kapıya külot asardı” dedi.

Kendisinin bu kaçamaklara katılıp katılmadığı sorusuna ise “Sorun şu ki, ‘kesinlikle hayır’ dersen, suratsız olurdun. Fakat o dönemde evliydim ve katılmadım” yanıtını verdi.

Çevre konularına ilgisiyle bilinen Galli sunucu, bahçeyle uğraşanlar için de tuhaf bir ipucu verdi. Humphrys, çimlerini kendi idrarıyla gübrelediğini açıkladı.

John Humphrys, “Bu kesinlikle doğru. Doğrudan çimenlere işemiyorum. Su şişesine işiyorum ve sonra da üzerine su koyuyorum” ifadelerini kullandı.

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Today programını en uzun sunan kişi olarak tarihe geçen Humphrys, 2017 yılında program arkadaşı Mishal Husain 250 bin pound alırken, 650 bin pound maaş aldığını açıklamıştı.