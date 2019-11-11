Ünlü tarihçi sevgilisini öldürüp testereyle parçalara ayırdı

St. Petersburg Devlet Üniversitesi’nde görev yapan Sokolov’un 9 Kasım’da ceset parçasından kurtulmak için çabalarken, buzlu Moyka Nehri’ne düştüğü belirtildi.

Güvenlik güçleri tarafından nehirden çıkarılan Rus tarihçinin sorgusunda 24 yaşındaki sevgilisi Anastasiya Yeşenko’yu öldürdüğünü itiraf ettiği açıklandı.

Rus basını, ünlü tarihçinin cesedi yok ettikten sonra Fransız İmparatoru Napolyon kılığında intihar etmeyi planladığını yazdı.

Rus polisi, Sokolov’un evinde yaptığı aramada Yeşenko’nun vücudunun diğer kısımları ile birlikte kanlı bir testere buldu.

TABANCAYLA ÖLDÜRÜP TESTEREYLE KESTİ

‘Hipotermi’ nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı öğrenilen Oleg Sokolov, ilk ifadesinde, sevgilisi Yeşenko’yu 7 Kasım’da bir münakaşa sonrası “yanlışlıkla öldürdüğünü” söyledi.

Buna göre; Sokolov ardından genç kızın kollarını ve bacaklarını testereyle vücudundan ayırdı.

Anastasya Yeşenko’nun Fransız tarihi üzerine eğitim aldığı ve Sokolov ile akademik çalışmalar yaptığı belirtildi.

Napolyon Savaşları konusunda uzman olan Doç Dr. Sokolov, 2003 yılında Fransa Şeref Nişanı’na değer görülmüştü.

Rusya Askeri Tarihi Birliği Başkanı olan Sokolov, Napolyon dönemine ilişkin çekilen filmlerde birçok Avrupalı yayıncıya teknik danışmanlık hizmeti de vermişti.

Fransız AFP haber ajansına konuşan Sokolov’un avukatı, pişmanlık yaşayan müvekkilinin “suçunu kabul ettiğini” ve polisle işbirliği yaptığını söyledi.