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Ünlü yarışmacı itiraf etti: Yel değirmeninde seks yaptım

ABD'de yayınlanan reality şov programı 'The Bachelorette'in yıldızlarından Hannah Brown (24), mevcut sezonun son bölümü için çekilen reklâm filminde izleyicileri şoke eden bir itirafta bulundu.

Sozcu.com.tr
13:31 -
Haberler Dünya
Ünlü yarışmacı itiraf etti: Yel değirmeninde seks yaptım

‘The Bachelorette’ adlı evlendirme programının yarışmacılarından Luke Parker (24), Hannah ile bire bir buluşma sırasında, cinsellik ve cinselliğin ilişkilere etkisi hakkında konuşmaya başladı.

“Haydi seks hakkında konuşalım” diye sohbete başlayan Parker, “Diyelim ki bu adamlardan biri ya da daha fazlasıyla seks yaptın. Ben kendimi bu ilişkiden bütünüyle uzaklaştırırdım” diye devam ediyor.

Hannah Brown ise “Kocam bana söylediğin şeyi hiçbir zaman söylemez. Seks yaptım ve dürüst olmak gerekirse İsa hâlâ beni seviyor” diye yanıt veriyor.

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Akabinde Brown, geçmiş cinsel hayatına ilişkin ayrıntılarla Parker’ı adeta şoke ediyor. Brown, “Bir yel değirmeninde seks yaptım. Tahmin et ne oldu? Bunu iki kez yaptık” dedi.

Brown, yel değirmeninde kiminle birlikte olduğunu açıklamasa da programın takipçileri söz konusu erkeğin kim olduğunu tespit etmek için kolları sıvadı.

Puzzle’ın parçalarını bir araya getirmeye çalışan izleyicilerden biri Jed Wyatss adlı yarışmacı ile Brown’ın arka planda bir yel değirmenin göründüğü fotoğrafını ortaya çıkardı.

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Son güncelleme: android-time 13:37 03.07.2019
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