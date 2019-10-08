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Son dakika… Üst düzey ABD’li yetkiliden skandal Türkiye paylaşımı

ABD'nin Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör unsurlarına karşı başlatacağı askeri operasyona ABD'den birçok tepki geldi. Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler, Ankara'yı ambargo ve yaptırımlarla tehdit ederken, geçmişte Trump'ın BM Daimi Temsilcisi olarak görev yapan üst düzey bir diplomattan 'skandal' niteliğinde bir mesaj geldi.

Sozcu.com.tr
08:04 -
Haberler Dünya
Son dakika… Üst düzey ABD’li yetkiliden skandal Türkiye paylaşımı

ABD Başkanı Trump’a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ile Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Trump’ın kararını kıyasıya eleştirdi.

New York Times gazetesinin haberine göre; bir dönem ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği’ni üstlenen Nikki Haley, Twitter’dan yayınladığı mesajda, “Türkiye dostumuz değildir” yazdı.

Bir dönem South Carolina Valiliği de yapan Haley, “Müttefiklerimizden arkamızda olmalarını bekliyorsak, her zaman onların arkasında olmalıyız. Kürtler Suriye’de IŞİD’e karşı başarılı savaşımızda araçtı. Onları ölüme terk etmek büyük bir hata” ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı olan YPG güçlerini Kürt halkının temsilcisi gibi sunan Nikki Haley, mesajını “Türkiye bizim dostumuz değildir” hashtag’iyle sonlandırdı.

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Son güncelleme: 08:09 08.10.2019
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