Son dakika… Utrecht saldırganı Türk hakkında flaş gelişme

Hollanda Cumhuriyet Savcılığı, tramvay saldırısının şüphelisi 37 yaşındaki Gökmen Tanış’ın terör suçundan yargılanacağını bildirdi.

Savcılığın Utrecht’teki ofisinden yapılan açıklamada, Pazartesi günü 3 kişinin ölümüne, 3 kişinin ağır yaralanmasına sebep olan saldırıya dair yürütülen soruşturmada şu ana kadar elde edilen bilgilerin, saldırganın saldırıyı tek başına gerçekleştirdiği yönünde olduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca, şüphelinin eylemlerinin radikalleşmiş bir ideoloji ile birlikte kişisel sorunlardan kaynaklanıp kaynaklanmadığına dair soruşturmaların devam ettiği de belirtildi.

Gökmen Tanış yarın soruşturma hakiminin karşısına çıkacak.