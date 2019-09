New Emniyeti’nden CNN’e yapılan açıklamada, yerel saatle 16.00’da “bilincini kaybetmiş bir erkek” ihbarı alındığı belirtildi. Kimliği polis tarafından teyit edilen Ocasek’i olay yerinde öldüğü açıklandı.

New Wave’in önemli temsilcilerinden olan The Cars topluluğu, 1970’li ve 80’li yıllarda “My Best Friend’s Girl” ve “Drive” gibi şarkılarıyla şöhrete kavuşmuştu.

AYRINTILAR AZ SONRA…