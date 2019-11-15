Son dakika… Ve bakan açıkladı: Sınır dışı edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yunanistan’la bizim aramızdaki sınırda kalan Amerikalı, biraz önce İstanbul’dan uçakla Amerika’ya sınır dışı edildi” dedi.

IŞID mensubu olduğu belirtilen Muhammad Darwis B., Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı sırasında yakalanmıştı.

Türkiye IŞİD'li terörist Muhammed Darwis B.’yi Yunanistan kara sınırından “deport” (sınırdışı) etmişti.

Ara bölgeye geçip Yunanistan gümrüğüne başvuran terörist, Yunan makamlarınca reddedilince ara bölgede kalmıştı.

ŞAHIS YUNANİSTAN’I SEÇTİ

Bakan Soylu, IŞİD’li teröriste ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

“Uluslararası hukuk, kendi ülkesine (ABD) gitmek istemeyen bu şahıslara üçüncü bir ülke seçme hakkı tanıyor. Bu terörist de Hollanda ya da Yunanistan deyip Yunanistan’ı seçti. Biz belgesini düzenleyip sınır dışı ettik. Yunanistan’ın da almama hakkı var ve almadı. Ancak bizim de geri almama hakkımız var.”