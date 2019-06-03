Son dakika… Ve gerçek ortaya çıktı

Güney Kore medyasının geçen cuma ortaya attığı iddiaya göre; Kuzey Kore ABD Özel Temsilcisi Kim Hyok-chol’un da aralarında bulunduğu beş üst düzey Dışişleri Bakanlığı personeli, şubat ayında Vietnam’da gerçekleştirilen ABD-Kuzey Kore Zirvesi’nden olumlu sonuç alınamaması nedeniyle idam edildi.

Kim’in sağ kolu olarak nitelendirilen ve Hanoi zirvesi hazırlıkları için ABD’ye gönderilen Kim Yong-chol’un da cezalandırıldığı ve çalışma kampına gönderildiği iddialar arasında yer almıştı.

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Ancak dün Kuzey Kore resmi haber ajansı, Kim Yong-chol’u Başkan Kim ve diğer üst düzey yetkililerle konser izlerken yansıtan bir fotoğraf servis ederek, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

İdam edildiği öne sürülen Kim Hyok-chol ise pazar günkü konserin davetlileri arasında yoktu. Pyongyang Yönetimi, ABD Özel Temsilcisi Kim’in akıbetine ilişkin bir açıklama yapmadı.