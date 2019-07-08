Son dakika… Ve İran açıkladı, dünya için çok tehlikeli gelişme

Başkent Tahran’daki dışişleri bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında Musevi, “İkinci Adım” eylem planı süresi içerisinde Avrupa ülkelerinin tatmin edici adımlar atmaması durumunda İran’ın anlaşma çerçevesindeki taahhütlerinden bazılarına riayet etmemekle ilgili daha kararlı eylemlerde bulunacağını ifade etti.

Musevi, “Eğer Avrupa ülkeleri nükleer anlaşmanın devamı hakkında endişeleniyorsa somut adımlar atmalı” dedi.

İran tarafından açıklanan adımların nükleer anlaşma kapsamında gerçekleştiğini dile getiren Musevi, “Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere nükleer anlaşmada kalan ülkeler eğer konuşma ötesinde bir şey yapmazlarsa 60 gün sonra 7 Eylül’de daha kararlı bir şekilde 3’üncü Adım’ı atacağız” diye konuştu.

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Öte yandan, İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, ülkesinin zenginleştirilmiş uranyum üretiminde yüzde 4,5 oranını geçtiğini söyledi.

ANLAŞMANIN ŞARTLARI NELERDİ?

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) beş daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015’te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran’a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyor.

Anlaşma çerçevesinde İran, en çok 300 kilogram uranyumu elinde tutabiliyor.

Anlaşma İran’a 300 kilogramın üzerindeki uranyumu uluslararası piyasada satarak karşılığında doğal uranyum alabilme imkanı tanıyor.

İran ayrıca anlaşmaya göre, ağır su stokunu 130 tonun altında tutmak zorunda ve aşımı halinde ülke dışına çıkarmakla yükümlü bulunuyor.

‘ÜÇÜNCÜ ADIM’ TEHDİDİ

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs’ta ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azalttığını ve anlaşmanın taraflarına İran’ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi dün bu konuda ilk aşamanın sona erdiğini, yine 60 gün sürecek ‘İkinci Adım’ın başladığını, bu aşamada nükleer faaliyetleri kapsamında anlaşmada taahhüt ettikleri uranyum zenginleştirme oranı

ve miktarına riayet etmeyeceklerini ve söz konusu sürede ülkesinin beklentilerinin karşılanmaması durumunda ‘Üçüncü Adım’ı atacaklarını belirtmişti.