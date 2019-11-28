Son dakika… Ve o iddiaya Türkiye’den yanıt geldi: Şurasını doğru yazmışsınız!

The Guardian’da Bethan McKernan ve Dan Sabbagh imzasıyla dün yayınlanan makalede, “Bayraktar TB2'ler bir Türk şirketi tarafından üretilse de Brighton'ın dışında bulunan EDO MBM Technology'nin verdiği Hornet füze şasisi olmadan geliştirilemezdi” iddiasında bulunulmuştu.

Konuya ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yapan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

* Mekanik kilit. Sizden almıyoruz, hiç almadık. Her koşulda çalışmadığı gibi çok pahalı.

* Çok daha gelişmişini, uygun maliyete kendimiz özgün tasarlayıp ürettik.

* Şurasını doğru yazmışsınız, Türkiye SİHA teknolojisinde dünyada ilk 3'te.

GUARDIAN: İNGİLİZ ÜRETİCİLER KİLİT ROL ÜSTLENDİ

Guardian’ın haberinde “Ortaya çıktı: İngiltere teknolojisi Türkiye'nin küresel drone gücü olarak yükselmesine nasıl katkı sağladı” başlığı kullanılmıştı.

Makalede, İngiltere merkezli teknoloji üreticilerinin Türkiye'nin yaptığı İHA'ların geliştirme sürecinde kilit bir rol üstlendiği belirtilmişti.