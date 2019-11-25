Son dakika… Ve perde arkası ortaya çıktı: Erdoğan’la görüştükten sonra Beyaz Saray’dan ayrılırken…

13 Kasım’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da bir araya gelmiş ve iki lider arasındaki görüşmenin bir kısmında beş Cumhuriyetçi senatör de yer almıştı.

Lindsey Graham da bu senatörler arasındaydı.

Axios’un haberine göre; Graham görüşme sonrası Oval Ofis’ten ayrılmak üzereyken, bir Beyaz Saray yetkilisi onu durdurup, Senato’ya dönmesini ve ‘soykırım’ tasarısını bloke etmesini rica etti.

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Lindsey Graham bu gelişmeyi cumartesi günü telefonda Axios muhabirine teyit etti:

Graham, “Görüşme sonrası yan yana gelerek neler olduğuna ilişkin konuştuk” derken, sonrası ise şöyle gelişmiş:

Yanına Beyaz Saray’ın yasama işlerinden sorumlu yetkilisi gelmiş ve kendisine Bob Menendez’in (Demokrat senatör) ‘Ermeni soykırımı’ tasarısını Senato’ya getireceğini söyleyip buna karşı çıkıp çıkamayacağını sormuş.

Graham da “Elbette” yanıtını verdim, “Bunu yapmamın tek nedeni onun (Erdoğan) hâlâ şehirde olmasıydı. Zamanlama çok kötü olurdu. Mümkünse ilişkiyi (ABD-Türkiye) kurtarmaya çalışıyorum” dedi.

Ermeni tasarısını engellemenin kendisinde rahatsızlık yaratıp yaratmadığı yolundaki bir soruya ise Lindsey Graham şu yanıtı verdi:

“Evet. Çünkü Bob’u (Menendez) seviyorum. Yıllardır bu konuda çalışıyor fakat Türkiye Cumhurbaşkanı şehirdeyken bunun olmasını piyasaların kaldıramayacağını düşündüm.”

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BEYAZ SARAY BİR KEZ DAHA DEVREDE

Senaötr Graham Ermeni tasarısının Senato’da görüşülmesini “bir dahaki sefer” engellemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Graham’ın “bir dahaki sefer” ifadesinin ise geçen hafta karşılık bulduğu ortaya çıktı.

Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Ted Cruz, geçen hafta tasarıyı bir kez daha Senato’ya getirmek istedi. Bu kez de Beyaz Saray bir başka Cumhuriyetçi senatörden, David Perdue’den ricacı oldu.

Perdue’nin Sözcüsü, “Senatör Perdue, Türkiye ve diğer müttefiklerimizle bölgede süren hassas müzakereleri tehlikeye atacağı kaygısıyla bu tasarının oylanmasına karşı çıktı” açıklaması yaptı.

1915 olaylarını ‘Ermeni soykırımı’ olarak tanıyan tasarı, 29 Ekim’de ABD Temsilciler Meclisi’nde 11 aleyhteki oya karşı 405 lehte oyla kabul edilmişti.

Ankara Yönetimi ise karara ilişkin “yok hükmünde” değerlendirmesi yapmıştı.