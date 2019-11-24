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Ve Rusya duyurdu: Gelecek yıl başlıyor, fiyatı 40 bin lira

Rusya elektrikli otomobil pazarına gelecek yıl girmeyi planlıyor. "Zetta" adlı aracın fiyatının 6 bin 400 Euro civarında olması bekleniyor.

Sozcu.com.tr
16:06 -
Haberler Dünya
Ve Rusya duyurdu: Gelecek yıl başlıyor, fiyatı 40 bin lira

Rusya’da bir süredir üzerinde çalışılan elektrikli aracın 2020 yılında piyasaya sürüleceği açıklandı.

Tass ajansının haberine göre; Rusya Sanayi Bakanı Denis Maturov, “Zetta” adlı elektrikli aracın üretimine gelecek yılın ilk çeyreğinde başlanmasının planlandığını söyledi. Ancak Rus bakan, tam bir tarih vermedi.

Günlük gazete Rossiskaya Gazeta’nın haberine göre, seri üretimi gerçekleştirilecek ilk Rus elektrikli otomobilin fiyatı yaklaşık 6 bin 400 Euro (yaklaşık 40 bin lira) olacak.

Üç kapılı aracın saatte 120 kilometre hıza çıkabileceği ve aküsünün tek dolumla 560 kilometreye kadar yol gidebileceği belirtiliyor.

Rusya’da elektrikli otomobil kullanımı fazla yaygın değil. Şu an ülkedeki elektrikli otomobil sayısının birkaç bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Uzmanlar, gelecek birkaç yıl içinde de bu sayıda büyük bir artış beklemiyor. Bunda ülkedeki elektrikli araç şarj istasyonlarının yetersizliğinin de etkisi büyük.

Euro otomobil Rusya Sanayi son dakika
Son güncelleme: 16:09 24.11.2019
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