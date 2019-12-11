Son dakika… Ve bu yılın ‘utanç listesi’ açıklandı! Türkiye bir basamak gerilese de durum vahim!

CPJ İdari Müdürü Joel Simon, komitenin 2019 bulgularına ilişkin “Tek bir gazetecinin hapsedilmesi sonuçları aileleri, arkadaşları ve meslektaşlarını da içeren korkunç bir adaletsizliktir” dedi.

Simon, gazetecilerin hapsedilmesinin ihtiyaç duyulan küresel bilgi sistemi için bir tehdit olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Baskıcı devletler bu zalimce taktikleri kendi toplumlarını ve tüm dünyayı elzem bilgilerden yoksun bırakmak için uyguluyorlar.”

CPJ raporuna göre; Ortadoğu’da tutsak gazetecilerin sayısında artış yaşandı. Özellikle Suudi Arabistan’da parmaklıklar ardında olan gazeteci sayısı 26’ya çıktı. Bu tabloda Riyad Yönetimi, “en çok gazeteci hapseden ülke” sıralamasında Mısır ile üçüncü sırayı paylaşıyor.

SAYI AZALDI AMA GERÇEK DEĞİŞMEDİ! Elana Beiser'in hazırladığı özel CPJ raporunda, Türkiye'nin dört yıldır ilk kez en çok gazeteci hapseden ülke sıralamasında birinci olmadığı hatılatıldı. Beiser, bu değişimin Türkiye medyasının durumunda iyileşme olarak değerlendirilemeyeceğini de vurguladı. Raporda, 'Türkiye'de an itibarıyla hapiste olmayan düzinelerce gazeteci halen yargılanıyor veya temyiz bekliyor ve hapse mahkûm olabilir durumda. Ayrıca gıyabi yargılanan, ülkeye dönerse tutuklanacak olanlar da var' ifadeleri de dikkat çekti.

SAHTE HABER SUÇLAMASIYLA 30 GAZETECİ HAPİSTE

Gazetecilerin hapse girmesine neden olabilecek en tehlikeli faaliyet alanı bir kez daha siyaset haberciliğiydi. Onu insan hakları ve yolsuzluk takip etti.

Dünya çapında gazetecilerin çoğunluğu devlete karşı işlenen suçlardan dolayı hapsediliyor olsa da son yıllarda “sahte haber” suçlamasıyla karşı karşıya olanlarda da bir artış gözlemlendi ve sayı 30'a çıktı.

CPJ 2012 yılında bu suçlamaya maruz kalan sadece bir gazeteci tespit etmişti. Rusya ve Singapur'un da aralarında bulunduğu ülkeler, geçen yıl “sahte haber” yayımlamayı suç sayan yasaları yürürlüğe soktular.

CPJ’in raporunda dikkat çeken diğer bulgular ise şöyle:

* Dünya çapında hapisteki gazetecilerden yüzde 98’i kendi ülkeleri üzerine haber yapıyordu. Hapisteki dört yabancı uyruklu gazeteciden üçü Suudi Arabistan’da, dördüncü ise Çin’de.

* Hapisteki gazetecilerden 20 kişi, yani yüzde 8’i kadın. Bu oran geçen yıl yüzde 13’tü.

* Hapisteki gazetecilerin yarıdan çoğu internet gazetecisi.

* Gazetecileri hapsetmekte Çin, Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır’ın ardından gelen ülkeler Eritre, Vietnam ve İran oldu.