Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Ve zirvede sürpriz temas: Erdoğan ile Trump bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, NATO'nun 70'inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle İngiltere'de düzenlenen zirve kapsamında bir araya geldi. İki liderin başkent Londra'daki toplantılarda baş başa görüşmesi planlanmıyordu.

Sozcu.com.tr
15:05 -
Haberler Dünya
Son dakika… Ve zirvede sürpriz temas: Erdoğan ile Trump bir araya geldi

Anadolu Ajansı’nın aktardığı habere göre; Erdoğan ile Trump, NATO Liderler Zirvesi’nin ana oturumunun ardından bir araya geldi.

Zirvenin yapıldığı The Grove Otel’de basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü.

Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından bir açıklama yayınladı. Altun, “Erdoğan ile Trump’ın son derece verimli bir göürşme gerçekleştirdiğini” ifade etti.

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü de görüşmeyle ilgili açıklama yaptı. Beyaz Saray Sözcüsü, “Trump ile Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’nde görüşme gerçekleştirdi. İki lider Türkiye’nin ittifaka taahhüdünü yerine getirmesinin önemini ve iki ülke arasındaki ticareti kuvvetlendirmeyi konuştu. Görüşme arasında enerjide güvenlik ve bölgesel güvenlik zorlukları konuştu” dedi.

ABD Cumhurbaşkanı Donald Trump İngiltere NATO son dakika TAyyip Erdoğan
Son güncelleme: 15:57 04.12.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more