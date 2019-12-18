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Son dakika… Vekiller parlamentoda yemin etti: O detay gündem oldu

İngiltere'de geçen hafta yapılan seçimler sonrasında vekiller bugün yemin ederek görevlerine resmen başladı. İngiliz basını İşçi Partisi'nden Stella Creasy ve Muhafazakarlar'dan Kemi Badenoch'un kucaklarındaki bebekleriyle gelmesini manşetlerine taşıdı.

Sozcu.com.tr
16:38 -
Haberler Dünya
Son dakika… Vekiller parlamentoda yemin etti: O detay gündem oldu

İngiltere’de bugün vekiller yemin ederek resmi olarak görevlerine başladı. İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail, iki siyasetçinin kucaklarındaki minik bebekleriyle parlamentoya gelerek yemin ettiğini okuyucularına duyurdu.

Canlı yayınlanan görüntülerde İşçi Partisi’nden Stella Creasy’nin kucağında minik kızı Hettie ile geldiği görüldü. Resmi evrakları imzalayarak yemin eden Creasy gibi Muhafazakar siyasetçi Kemi Badenoch da kucağındaki kızıyla geldi.

Badenoch da yemin törenine kucağındaki kızıyla katıldı.

İngiliz basını, “Parlamentonun bebekleri” başlığıyla okuyucularına duyurduğu haberde Creasy’nin açıklamalarına yer verildi. Creasy geçmişte parlamentonun daha aile dostu bir yapıda olması gerektiğini söylemişti. Creasy sosyal medya hesabından, “Annelik izni için bugün parlamentoya gidip yemin etmem ve göreve başlamam gerekiyordu. Neyse ki Hettie parlamentoya gitmemi çok da dert etmedi” yorumunu yaptı.

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Son güncelleme: 16:41 18.12.2019
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