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Son dakika… Veliaht’tan ‘Bağdadi’ telefonu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump'ı IŞİD elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyon nedeniyle tebrik etti.

Sozcu.com.tr
06:56 -
Haberler Dünya
Son dakika… Veliaht’tan ‘Bağdadi’ telefonu

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere’nin açıklamasına göre; Trump ve Prens Selman bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Veliaht Prens, IŞİDelebaşı Bağdadi’nin ölü ele geçirildiği operasyondan dolayı Trump’ı tebrik ederken, Trump da bin Selman’a “Suudi Arabistan’ın ABD ile devam eden güçlü ortaklığı” nedeniyle teşekkür etti.

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ABD Özel Kuvvetleri önceki gün Suriye’nin kuzeybatısındaki Barişa kasabasında IŞİD lideri Bağdadi’ye operasyon düzenlemişti.

Operasyon sonucu Bağdadi beraberine üç çocuğunu alarak tünelden kaçmaya çalışmış, komandolardan kurtulamayacağını anlayınca da üzerindeki bombaları infilak ettirmişti.

ABD beyaz Beyaz Saray Donald Trump Dünya IŞİD operasyon son dakika Sözcü Suriye Suudi Arabistan
Son güncelleme: 07:08 29.10.2019
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