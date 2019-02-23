Son dakika… Venezuela, Kolombiya sınırını kapattı

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kolombiya hükümetinden gelen Venezuela’nın egemenliği ve ülkedeki barışa karşı ciddi ve yasa dışı tehditler nedeniyle” iki ülke arasındaki üç geçişin geçici olarak kapatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Hükümetin Kolombiya sınırını kapatma kararı, muhalefetin ülkeye “insani yardım” getirmek için verdiği 23 Şubat öncesi alındı.

Venezuela, daha önce de Brezilya ile olan sınırın kapatılmasına karar vermişti.

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“ABD’NİN İŞGAL STRATEJİSİNİN BİR PARÇASI”

Tarihinin en ciddi siyasi ve ekonomik buhranını yaşayan Venezuela’da “insani kriz ve yardım” tartışmaları, ABD destekli muhalefet ile hükümet arasındaki gerginliğin en önemli noktalarından birini oluşturuyor.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, “yardım” tartışmalarının, “ABD’nin işgal stratejisinin bir parçası” olduğunu ve “bu şova izin vermeyeceğini” söylüyor.

Muhalefet ise 300 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğunu, 2 milyon kişinin de sağlık riskiyle karşı karşıya bulunduğunu savunarak ülkeye yardım girmesi gerektiğini öne sürüyor.

Ordu, Maduro’nun talimatı doğrultusunda sınırı kapatırken, muhalefetin Kolombiya’nın Venezuela sınırındaki Cucuta kentinde bekletilen paketleri, 23 Şubat’ta ülkeye nasıl sokacağı belirsizliğini koruyor.

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ABD’DEN VENEZUELA’YA SERT TEPKİ

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Venezuela-Brezilya sınırında devam eden olaylarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Sanders, açıklamasında, “ABD, Venezuela-Brezilya sınırındaki silahsız sivillere ve masum gönüllülere Venezuela ordusunun güç kullanmasını şiddetle kınıyor.” ifadesine yer verdi.

Söz konusu olaylarda “ordunun iki yerlinin ölümüne ve birçok kişinin yaralanmasına neden olduğu” haberlerinin medyada yer aldığına dikkati çeken Sanders, Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’nun ülkeye insani yardımları sokmaya, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ise bu yardımları engellemeye çalıştığını iddia etti.

“CEZASIZ KALMAYACAK”

Sanders, açıklamasında şu değerlendirmeleri yaptı:

“Maduro ve onun emirlerini takip edenler tarafından işlenen ağır insan hakları ihlalleri cezasız kalmayacaktır. ABD, Venezuela ordusuna anayasal görevini yerine getirme ve halkı koruma çağrısı yapıyor. Venezuela ordusu insani yardımların barışçıl bir şekilde ülkeye sokulmasına izin vermelidir. Dünya, Venezuela’daki durumu izliyor.” AA