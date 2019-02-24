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Son dakika… Venezuela ordusu ateş açtı 4 kişi öldü

Venezuela’nın Brezilya sınırında yer alan Santa Elena de Uairen’de insani yardım taşıyan iki kamyonun yakılmasının ardından çıkan olaylarda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı açıklandı.

00:11 -
Haberler Dünya
Son dakika… Venezuela ordusu ateş açtı 4 kişi öldü

Venezuela'nın Brezilya sınırında yer alan Santa Elena de Uairen'de insani yardım geçişi sırasında çıkan olaylarda askerlerin protestoculara ateş açtığı 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 29 kişinin ise yaralandığını belirtildi. Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido da düzenlediği basın toplantısında Santa Elena de Uairen kasabasında katliam olduğunu ifade etti.

Reuters

Guaido, askerlerin ateş açtıklarını ve insani yardımın bir kısmının şehre girdiğini duyurdu. Venezuela Ceza Forumu yöneticisi Alfredo Romero, Brezilya sınırında yer alan Santa Elena de Uairen kabasında çıkan ayaklanmanın askerler tarafından şiddet kullanılarak şimdilik bastırıldığını, bu sırada 4 kişinin öldüğünü ve 29 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Reuters

Yaralıların Rosario Surita hastanesine götürüldükleri belirtildi. İHA

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Son güncelleme: android-time 00:41 24.02.2019
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