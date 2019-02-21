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Son dakika: Venezuela sınırlarını kapatıyor

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkesinin Brezilya sınırını geçişlere kapatma kararı aldı. Edinilen bilgilere göre, diğer bir komşu ülke olan Kolombiya ile de sınırların kapatılması düşünülüyor.

20:19 -
Haberler Dünya
Son dakika: Venezuela sınırlarını kapatıyor

Maduro, canlı yayımlanan konuşmasında, Brezilya sınırının bugün yerel saatle 20.00’de yeni bir açıklamaya kadar kapatılacağını söyledi. Kararın gerekçesini “halkı korumak” olarak açıklayan Maduro, Kolombiya ile sınırın tamamen kapatılması fikrini ise gözardı etmediğini belirtti. Komşu ülkelerle sınırların kapatılmasını değerlendirmeye devam edeceklerini belirten Maduro, Kolombiya ordusunu ise Venezuela’ya karşı bir provokasyonun içine girmemesi konusunda uyardı.

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Maduro, muhalefetin “yardımların” giriş tarihi olarak açıkladığı 23 Şubat’ta şiddet olaylarının yaşanmasından Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque’yi sorumlu tutacağını da kaydetti. Kolombiya’nın ardından Brezilya da Venezuela sınırına “insani yardım” göndereceğini açıklamıştı. Caracas, “yardım” dağıtım merkezi olarak kullanılacağı açıklanan Hollanda’nın kontrolündeki Curacao Adası’yla deniz ve hava ulaşımını da askıya almıştı.

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Maduro, “yardım” tartışmalarının “ABD’nin işgal stratejisinin bir parçası” olduğunu ve “bu şova izin vermeyeceğini” söylüyor. Muhalefet ise 300 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı bulunduğunu, 2 milyon kişinin de sağlık riskiyle karşı karşıya olduğunu savunarak, ülkeye yardım girmesi gerektiğini öne sürüyor. AA

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Son güncelleme: android-time 21:13 21.02.2019
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