Son dakika… Venezuela’dan flaş hamle: Katılmama kararı aldılar

ABD Başkanı Donald Trump 5 Ağustos’ta Venezuela hükümetinin ABD’deki tüm varlıklarının dondurulmasını öngören ve ABD’li şirketlerin Venezuela hükümetiyle işlem yapmasını yasaklayan başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Maduro hükümeti heyetinin, Venezuela’nın siyasi krizini muhalefet lideri Juan Guaido’nun müttefikleriyle çözmeyi amaçlayan Barbados’da yapılacak görüşmelerden çekildiğini söyledi. Venezuela’da, hükümet ve muhalefet siyasi çıkmazı çözmek için geçen ay Barbados’ta görüşmelere başlamıştı.

Venezuela Enformasyon Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Venezuelalılar muhalefet heyetinin lideri Juan Guaido’nun ülkemizin egemenliğine karşı yapılan bu zararlı eylemleri kutlaması, teşvik etmesi ve desteklemesinden derin bir şekilde öfke duyduk. Bu nedenle, 8-9 Ağustos’ta düzenlenmesi planlanan görüşmelere katılmama kararı aldık” denildi. Açıklamada ayrıca “Venezuela, sürekliliğinin etkili olması ve halkın çıkarlarıyla uyumlu olması için bu sürecin mekanizmalarını incelemeye istekli” dedi.

