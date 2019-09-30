Son dakika… Video skandalı pahalıya patladı, kazanan yine o oldu

Avusturya’da yapılan erken genel seçimleri eski Başbakan Sebastian Kurz liderliğindeki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) kazandı. ÖVP, resmi olmayan sonuçlara göre 2017'deki seçimlere kıyasla yaklaşık 5,6 puan artışla oyların yüzde 37,1'ini aldı.

Merkez soldaki Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ile sağ popülist Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ise seçimlerde oy kaybına uğradı. Bugüne kadar federal düzeydeki en düşük oyunu alan SPÖ yüzde 21,7 ile ikinci parti oldu.

Kurz’un eski koalisyon ortağı Heinz-Christian Strache'nin karıştığı yolsuzluk skandalı nedeniyle yaklaşık 10 puan kaybeden FPÖ’nün oyları yüzde 16,1'de kaldı.

Avusturya'daki erken genel seçimlerde oyunu en çok artıran parti ise Yeşiller oldu. İklim koruma tartışmaları ile oy toplayan parti oylarını yaklaşık 10 puan artırarak, yüzde 14 ile parlamentoya girdi. Yeşiller 2017'deki seçimlerde parti içi anlaşmazlıklar nedeniyle yüzde 4 barajını aşamamıştı.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre; liberal çizgideki Neos partisi ise oylarını 2,5 puan kadar artırarak yüzde 7,8 ile yeniden parlamentoya girmeye hak kazandı.

KOALİSYON İHTİMALLERİ

Avusturya’daki erken genel seçimlerden birinci parti olarak çıkan ÖVP lideri Kurz'un hangi parti ile koalisyon hükümeti kuracağı ise belirsizliğini koruyor. Alınan sonuçlara göre, ÖVP'nin seçimlerden güçlenerek çıkan Yeşiller'in yanı sıra SPÖ ve hatta yine FPÖ ile koalisyon hükümeti kurması mümkün görünüyor.

ÖVP’nin 33 yaşındaki lideri dün ORF televizyonuna yaptığı açıklamada, parlamentoda temsil edilen tüm partilerle görüşeceğini belirtti. Kurz, “Atacağım her adımı çok iyi düşüneceğim” dedi. Kurz'un, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmesi bekleniyor.

Yeşiller partisi lideri Werner Kogler, partisinin görüşmelere açık olduğunu belirtti, ancak ÖVP'nin yolsuzlukla mücadele, çocuk yoksulluğu ve iklim koruması konularında harekete geçtiği takdirde koalisyon görüşmelerinin anlamlı olacağını söyledi. Kogler, her koşulda da koalisyon hükümetinde yer almayacaklarını vurguladı.

SPÖ lideri Pamela Rendi-Wagner ise, bu sonuçlarla yeni bir ÖVP-FPÖ koalisyonu kurulamayacağını ifade etti. Rendi-Wagner, aldıkları kötü sonuca rağmen yola devam edeceklerini sözlerine ekledi.

FPÖ lideri Norbert Hofer ise partinin oy kaybetmesi nedeniyle koalisyon görüşmelerinde yer almayı düşünmedikleri sinyalini verdi.