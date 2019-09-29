Son dakika… Video skandalının ardından erken seçim için sandık başına gittiler

Kamuoyu anketleri, eski Başbakan Sebastian Kurz liderliğindeki muhafazakâr Halk Partisi’nin seçimlerden birinci parti olarak çıkacağını fakat tek başına hükümet kuracak çoğunluğa erişemeyeceğini öngörüyor.

Sosyal Demokratlar, aşırı sağcı Özgürlük Partisi, Yeşiller ve Liberaller de yarışta yer alıyor. Koalisyon görüşmelerinin zorlu geçeceği ve haftalar sürebileceği tahmin ediliyor.

Avusturya’da oy kullanma işlemi yerel saatle 07:00’da (TSİ 08:00) başladı ve 17:00’da (TSİ 18:00) sona erecek.

Video skandalı, Kurz hükümetinin dağılmasına ve koalisyon ortağı Özgürlük Partisi’nin eski lideri Heinz-Christian Strache’nin koltuğuna mâl olmuştu.

IBIZA-GATE SKANDALI

Avusturya Başbakan Yardımcılığı görevinde bulunan Strache’nin kendini bir Rus oligarkın yeğeni olarak tanıtan kadına kamu ihalesi sözü verdiği anlar videoya yansıyordu.

Video İspanya’nın Ibiza adasında çekildiği işin skandal ‘Ibiza-gate’ adıyla ülke tarihine geçmişti.

AVUSTURYA’DA SÜRPRİZ OLABİLİR

Yeni lideri Norbert Nofer başkanlığındaki Avusturya Özgürlük Partisi, Halk Partisi Genel Başkanı Sebastian Kurz başbakanlığında yeni bir koalisyon hükümeti kurma arayışında.

Göçmen karşıtı çizgide Özgürlük Partisi’yle aynı çizgide olsa da Kurz, bu kez Yeşiller ve liberalleri oluşturduğu Neos Parti’siyle üçlü koalisyon hükümetini tercih edebilir.