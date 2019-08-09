Son dakika… Washington Post yazarı, güvenli bölgenin perde arkasını paylaştı

Attığı her tweet olay olan ABD Başkanı Trump’ın Aralık ayında paylaştığı, “ABD ordusu Suriye’den çekilecek” mesajı dünya gündemi üzerine bomba etkisi yaratmıştı. Her ne kadar kısa bir süre sonra Trump bazı sayıdaki askeri bölgede bırakacağını duyursa da omurgasını terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne destek vereceğini açıklayarak büyük tepki çekmişti.

Son dönemde Ankara-Washington hattında yaşanan Suriye gerilimi devam ederken bu hafta içinde tarafların, Suriye’nin kuzeyinde kurulması beklenen güvenli koridor ve güvenli bölge konusunda anlaştığı açıklandı. Bu konuya geniş yer ayıran ABD basını, perde arkasındaki gelişmeleri okuyucularına duyurdu.

ABD-TÜRKİYE İLİŞKİSİ KIRILMA NOKTASINA GELMİŞTİ

Daha önce Bloomberg View, Daily Beast, Foreign Policy ve Congressional Quarterly’de çalışan Washington Post yazarı ve CNN’in yorumcusu Josh Rogin yaşananların perde arkasında yetkililerle yaptığı görüşmelerin detaylarını aktardı. Rogin, “Türkiye ile ABD arasındaki gerilim Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine girme tehditleriyle kırılma noktasına geldi. Böyle bir senaryo ABD’nin kararlı politikasının tamamen çökmesi riskini gündeme getiriyordu. Böyle bir durumda Kürtler Suriye lideri Esad ile iş birliği yaparak ABD’nin siyasi çözüm arayışını ortadan kaldırabilirdi” ifadesini kullanıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili ile konuşan Rogin, “Yetkili bana planın ABD askerlerinin güvenli bölgedeki güvenliği sağlamak için Türk güçleriyle ortak devriye yapmalarını kapsıyor. Suriye krizinin bir bölümünde ABD-Türkiye arasında gerilen ilişkiyi kuvvetlendirerek bu anlaşma sayesinde ABD’nin Suriye’deki krizle ilgili hedeflerinde ilerleme sağlanacaktır” dedi.

Rogin, “Eğer ABD, Suriye’de sonraki adımda ne olacağına dair bir etki yaratmak istiyorsa Türkiye ile ilişkisini düzeltmeli. Suriye’deki Kürtlere, Türkiye’nin saldırmayacağının garantisi verilmeli ve Türklere de Kürtlerin sınırlarından uzaklaşmalarının sözü verilmeli. Fakat henüz orada değiliz. Yapılan açıklama doğru yönde atılan önemli bir adım” ifadesini kullanarak bölgedeki yaklaşık 900 ABD askerinin bölgede kalmaya devam edeceğinin sinyalini verdi.