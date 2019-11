Son dakika… Washington’da skandal istifa: Hem yalancı hem pişkin

Washington kulislerinde bomba etkisi yaratan Chang'in sahtekarlıkla ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bu kadar üst düzey pozisyonlara gelmesi sosyal medyada büyük tepki çekmiş ve yetkililer olayla ilgili inceleme başlatılacağını açıklamışlardı. Chang, Dışişleri Bakanlığı'na sunduğu istifa dilekçesinde “İstifamın protesto olarak görülmesi ve teslim olmadığımın anlaşılması önemlidir. Çünkü hizmet etme taahhüdümü, gerçeğe sadakatimi veya ülke sevgimi teslim etmeyeceğim” dedi.

ABARTILI DETAYLAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ

ABD, Dışişleri Bakanlığı'nda görevli Mina Chang'ın işe kabul edilmek için kariyerini bir hayli abarttığı ortaya çıkmış ve hakkında soruşturma açılmıştı. NBC'nin ortaya çıkardığı skandalda Chang'in öz geçmişinde abartılı pozisyonlar ve detaylar dikkat çekmişti.

Chang'in şu an ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki göreviyle ilgili en bağlantılı iş deneyiminin Linking The World isimli bir sivil toplum kuruluşunun CEO'luğu görünürken, genç bürokratın bu görevde birçok insanın hayatına dokunduğunu iddia ettiği ortaya çıktı. 35 yaşındaki Chang'in CEO olarak görev yaptığı Linking The World ile düzinelerce ülkede okullar inşa ettiğini söylediğini aktaran NBC, genç kadının bir yalanını daha ortaya çıkarmıştı.

NBC'ye konuşan STK yetkilileri kendilerinin böyle bir faaliyeti olmadığını dile getirmiş, Sivil toplum kuruluşundaki görevlerini abartarak anlatan Chang'in bir YouTube kanalında yaptığı başarılı işlerden dolayı TIME dergisinin kapağına çıktığını söylediği bile ortaya çıkmıştı. Dünyanın en prestijli dergilerinden biri olan TIME ise bu iddiayı yalanlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Çatışma ve İstikrar Operasyonları Bürosu'nda bakan yardımcısı olarak çalışan Chang, resmi biyografisinde Harvard Business School'un bir “mezunu” olduğu ibaresi yer alırken üniversiteye göre ise Chang 2016 yılında yedi haftalık bir kursa katıldı ve kurumdan diploma almadığı açıklanmıştı. Dışişleri Bakanlığı web sitesindeki biyografisinde Ordu Savaş Koleji'ndeki bir programın “mezunu” olduğunu söylerken katıldığı programın dört günlük bir ulusal güvenlik semineri olduğu açıklanmıştı.

NBC'nin Chang ile ilgili Afganistan'da yaptığı bazı çalışmalar ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'na yeni sorular sormasının hemen ardından yeni Mına Chang'ın istifa haberi geldi.