Son dakika… Erdoğan’ın ziyareti ABD basınının gündeminde

Son dönemde Ankara-Washington hattında gerilen ilişkiler dün ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonla görüşmesi sonrasında yumuşama sinyali gösterdi… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelecek hafta gerçekleştireceği Washington ziyareti ABD basınında geniş yankı uyandırdı.
ABD’nin çok okunan gazetelerinden Wall Street Journal gelişmeyi, “Trump, Erdoğan’ın ABD’ye geleceğini söyledi, ABD’li yetkililer Ankara’ya gidiyor” başlığını kullanırken, “ABD yönetimi yaşanan gerilimin ardından ABD-Türkiye ilişkisini onarmak için hamle yaptı” yorumunu yaptı. Michael R. Gordon imzalı haberde, ABD’li bazı yetkililerin ifadelerine de yer verildi.
Haber ajansı Associated Press, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek hafta Washington’da Trump’la buluşacak” başlığıyla gelişmeyi abonelerine duyururken, özellikle geçen hafta oylanan iki yasa tasarısının ilişkilere zarar verdiği vurgulandı.
CBS News’ün haberinde ise, “Trump, Suriye’de yaşananlardan sadece haftalar sonra Türkiye Cumhurbaşkanı’nı Beyaz Saray’da ağırlayacak” ifadesini kullandı.
ABD’nin çok okunan tabloid gazetesi New York Post, “Trump, görevi kötüye kullanma iddiasının ilk açık oturumunun gerçekleşeceği gün Erdoğan’ı ağırlayacak” başlığını attı. Marisa Schultz imzalı haberde, “Bu üst düzey ziyaret, Temsilciler Meclisi’nde gerçekleşecek ilk canlı yayınla aynı güne denk geliyor” yorumu yapıldı.