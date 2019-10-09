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Son dakika… Yabancı ajanslar: Türk ordusu Suriye’ye girdi

Bloomberg haber ajansı, Türk yetkililere dayandırdığı haberde TSK'nın Suriye'ye giriş yaptığını öne sürdü. Haberde Türk ordusunun Suriye'nin kuzeydoğusuna giriş yapıldığı belirtildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte, intikaller, hazırlıklar sürmekte" dedi.

Sozcu.com.tr
11:35 -
Haberler Dünya
Son dakika… Yabancı ajanslar: Türk ordusu Suriye’ye girdi

Bloomberg’e konuşan Türk yetkili ismini vermeden açıklamalarda bulundu. Türk askerinin sınırdan giriş yaptığını belirten yetkili, “Türk ordusu, Kürtleri sınırdan uzaklaştırmak için Suriye’nin kuzeydoğusundan giriş yapmaya başladı” dedi.

Bloomberg’ten Onur Ant ve Selcan Hacaoğlu imzalı haberde yetkilinin konuyla ilgili başka bir detay vermediği belirtildi.

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AKAR: ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTE

Yabancı basında yer alan bu iddialar ortaya çıktığı sırada Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni’ne katılmak üzere Hava Harp Okulu'na gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akar, “Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte, intikaller, hazırlıklar sürmekte. Bunları da komutan arkadaşlarımızla birlikte yakinen takip etmekteyiz” dedi.

Detaylar geliyor…

Haber son dakika Suriye TSK
Son güncelleme: 11:48 09.10.2019
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