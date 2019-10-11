Son dakika… Yabancı basın yazdı: Macaristan’da İmamoğlu formülü

Türkiye’de yapılan 30 Mart seçimleri ve sonrasında tekrarlanan İstanbul yerel seçimlerinde uygulanan bir taktik Avrupa’ya ilham verdi… Macaristan’da muhalefet partileri, Avrupa Birliği içerisindeki en sert sağcı liderlerden biri olarak gösterilen Başbakan Viktor Orban’a karşı birleştir.

2010 yılından beri Başbakan Viktor Orban tarafından yönetilen Macaristan’da gözler 13 Ekim’de yapılacak yerel seçimlerde… Macaristan’da yıllar içerisinde yerini sağlamlaştıran Orban’a karşı bir araya gelemeyen muhalefet partileri bu seçimlerde ilk kez birlik olma kararı aldı. İngiltere’nin çok okunan finans ve ekonomi gazetelerinden Financial Times, Macar muhalefetinin Budapeşte’de tek bir adayı destekleyeceğini ve böylelikle Orban’ın partisi Fidesz’in mağlup edilmesinin planlandığını yazdı.

İSTANBUL VE VARŞOVA ÖRNEĞİNİ VERDİ

Seçimlerde aday olan Gergely Karacsony, Financial Times’a açıklamalarda bulundu. Karacsony, “Farklı partileri ortak paydada buluşturup yerel seçimlerde Fidesz’ten bıktığımızı göstereceğiz. Türkiye için İstanbul’da nasıl olduysa Macaristan için de Budapeşte’de bu yaşanabilir. Sosyal muhafazakar liderlerin artında ilerlemeci bir metropol” ifadesini kullandı. Karacsony ayrıca Polonya’daki yerel seçimlerde de Varşova’da benzer bir şey yaşandığını aktardı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ettiğini söyleyen Karacsony, “Siyasi durumlar temelde aynı. Fakat Macaristan’daki halk Türkiye’dekinden daha çok korkuyor. Macaristan’da daha çok iş insanı muhalefete destek çıkmaya korkuyor” dedi. Financial Times, Macar muhalefetinin ülkenin yükselen ekonomisiyle birlikte Fidesz Partisi’ne karşı arka arkaya 7 kere kaybettiğini hatırlatırken, Macaristan’daki 23 şehirden sadece dördünün muhalefet tarafından yönetildiğini aktardı.