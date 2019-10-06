Son dakika… Birbirlerini kurtarmak isterken can verdiler

Yetkililer, üzücü hadisenin Tayland’ın Hin Tung bölgesinde bulunan Khao Yai adlı ulusal parkta, bir yavru filin şelaleye düşmesiyle yaşandığını açıkladı.

Yetkililer, yerel saatle 03.00’da bir grup filin şelalenin yanındaki yolu kapattığına dair ihbar aldıklarını ve üç saat sonra şelalenin dibinde üç yaşında bir filin, daha sonra da diğer beş filin cesedine ulaştıklarını açıkladı.

Taylandlı yetkililer, kayalıkların kenarında ölüm kalım mücadelesi veren iki filin ise kurtarıldığını duyurdu.

‘Haew Narok’ adıyla bilinen şelalede daha önce de benzer vakalar yaşanmıştı.

1992 yılında sekiz fil şelaleye düşerek ölmüş ve bu olay ülkede gündem yaratmıştı.