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Son dakika… Yetenek Sizsiniz yarışmasında dans eden kadın nehirde ölü bulundu

Romanya'da düzenlenen yetenek yarışmasında sahneye çıkan ve büyük beğeni toplayan dansçı ve akrobat Alla Klyshta'nın cansız bedeni Almanya'daki bir nehirde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, genç kadının eski sevgilisi gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr
07:59 -
Haberler Dünya
Son dakika… Yetenek Sizsiniz yarışmasında dans eden kadın nehirde ölü bulundu

Romanya, Ukrayna’da dünyaya gelen fakat katıldığı yetenek yarışmasındaki performansıyla herkesin sevgilisi olan 33 yaşındaki Alla Klyshta’ya ağlıyor… Romanya’da yayınlanan televizyon programına katılan ve başarılı dans ve akrobasi şovuyla milyonları kendine hayran bırakan Klyshta’nın cansız bedeni Almanya’dan da geçen Ren Nehri’nde bulundu. Nisan ayında Frankfurt’ta katılması gereken bir galaya gelmeyince ailesinin polise haber verdiği genç kadının cesedi evinin yakınlarında bulundu.

Romanya’daki şöhretin ardından Almanya’ya taşınan ve ülkenin güney batısındaki Baden Württemberg eyaletinde yaşamaya başlayan genç kadının cansız bedeni Rust kasabasındaki nehirde bulundu. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken yerel basın Alla’nın eski erkek arkadaşının gözaltına alındığını aktardı.

Alman basını genç kadının başka bir yerde öldürüldükten sonra nehre bırakıldığını yazdı.

Freiburg’taki savcılık, “İncelemeler devam ediyor fakat cinayet ihtimali yüksek” dedi. Yerel basına konuşan Alman polisi, “Dansçının vücudu incelendi fakat henüz tam otopsi raporu gelmeden bir şey söylemek çok zor” dedi.

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Alman basınına konuşan genç kadının arkadaşı şarkıcı Chris Kolonko, “Alla ve eski erkek arkadaşıyla tanıştım. Erkek arkadaşı çok iyi biriydi fakat ilişkilerinde inişler ve çıkışlar vardı. Bana artık çift olmadıklarını söyledi ama birlikte çalışmaya da devam ettiler” ifadesini kullandı.

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Son güncelleme: android-time 08:04 07.06.2019
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