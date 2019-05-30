Son dakika… Yıldız oyuncu kız arkadaşının cinayetinde ifade verdi

ABD’de gözler ünlü oyuncu Ashton Kutcher’da… Bir dönem birlikte olduğu Ashley Ellerin’in cinayete kurban gitmesinin ardından görülen davada hakim karşısına çıkan Kutcher o gece yaşadıklarını anlattı. 2001 yılında birlikte olduğu moda tasarımcısı Ashley Ellerin ile birlikte olan ve o gece buluşma planı yaptıklarını söyleyen Kutcher, “O gece randevuya geç kaldım ve daha sonra ölüm haberini alınca korktum. Cinayet şüphelisi olacağımı ve hapse girebileceğini düşündüm çünkü evin kapısında ve her yerde parmak izim vardı” dedi.

Kutcher, o gece en son 20:24’te konuştuklarını ve saat 22:00’de mesaj attığını söylerken, 22:45’te de eve gidip kapıyı çaldığını söyledi. Kutcher, Ellerin’in kapıyı açmadığını söylerken, o gece çok korktuğunu dile getirdi. Duruşma sonrasında zor anlar yaşayan ve oldukça duygulanan Kutcher, tanık olarak dinlendikten sonra mahkeme salonundan ayrıldı.

Ellerin’i öldürdüğü iddia edilen Michael Gargiulo, 2008 yılında başka bir kadına saldırırken yakalanmıştı. Yakalandıktan sonra yapılan DNA testinde başka cinayetlerle de bağlantılı olduğu ortaya çıkan Gargiulo o dönemde suçunu itiraf etmişti. Gargiulo’nun 2001 ile 2008 yılları arasında en az 10 kişiyi öldürdüğü iddia edilmişti. 22 yaşındaki Ellerin’i ertesi gün ev arkadaşı cansız halde bulmuştu. Ellerin’in 47 bıçak darbesiyle öldürüldüğü açıklanmıştı.

2005 yılında Demi Moore ile evlenen Kutcher 2013 yılında boşanmış ve bir dönem rol arkadaşı olduğu Mila Kunis ile evlenmişti.