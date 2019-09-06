Son dakika… Yıldız şarkıcı emekli oldu

Dans gösterisi ve şarkılarıyla son dönemin gözde isimlerinden olan Nicki Minaj şok bir karar alarak emekliye ayrıldığını açıkladı. Twitter üzerinden 20 milyonu aşkın takipçisine açıklamalarda bulunan Minaj, “Emekliye ayrılmaya ve aileme zaman ayırmaya karar verdim. Hepiniz şimdi mutlusunuzdur. Hayranlarıma sesleniyorum, ben ölene kadar beni dinlemeye devam edin” dedi.

Erkek arkadaşı Kenneth Petty ile evleneceğini daha önceki röportajlarında söyleyen Minaj 12 Ağustos’ta katıldığı bir programda, 80 gün içerisinde evleneceğim” demişti. 36 yaşındaki Minaj, Petty ile sade bir törenle evleneceğini açıklamıştı. İlk albümü Pink Friday’i 2010 yılında yayınlayan Minaj’ın albümü çok satan albümler listesine girmiş ve 3 platin plak elde etmişti. 6 adet American Music Awards, 11 BET Awards, 4 MTV Video Music Awards, 4 Billboard Music Awards kazanan şarkıcı 10 kez de Grammy’e aday olmuştu.

Minaj aralarında Ice Age de olmak üzere birçok filmde yer almıştı.