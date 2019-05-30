Son dakika… Yıldız Savaşları’nda İstanbul detayı ilk kez ortaya çıktı

Sinema dünyasının en ikonik yapımlarından biri olan Yıldız Savaşları hayranları nefeslerini tuttu ve yarın California’da açılacak Yıldız Savaşları Eğlence Parkı’nı beklemeye başladı. 1977 yılında Yeni Bir Umut isimli film ile başlayan serinin hayranları, filmde görülen uzay araçlarına ve mekiklere binebilecek, kostümlü jediler ile fotoğraf çektirebilecek ve Yıldız Savaşları’ndaki mekanlarda yemek yiyebilecek.

1977 yılında çekilen filmde Mark Hamill’in canlandırdığı Luke Skywalker bir tabak yemek yerken mavi bir süt içiyordu. Yarından itibaren Yıldız Savaşları hayranları bu içeceği ziyaretçiler tüketebilecek… Fakat ABD’de kurulan bu ufak Yıldız Savaşları evreninde hazırlanan bu değişik ve özel içeceklerin temelinin aslında İstanbul’dan geldiği ortaya çıktı. Dünyanın saygın gazetelerinden Wall Street Journal, Yıldız Savaşları hayranlarının eğlence parkında yiyeceği yemeklerin kaynağının İstanbul ve Fas olduğunu duyurdu.

Menüyü hazırlayan isim olan ve Disney Parkları’nın yemek ve içki ekiplerinin başında olan Brian Piasecki, “Ziyaretçiler tamamen bir deneyimin içinde olacaklar ve tamamen burada yaşayacaklar. Her köşeyi dönünce karşılarına hikayeyi anlatan bir detay çıkacak ve yemek ve içecek de bunun içinde” dedi.

Devasa eğlence parkı açılmadan önce Imagineers ve Lucasfilm Story Group isimli iki araştırma ve tasarım ekibini İstanbul’a gönderen Disney, özellikle Eminönü ve Sirkeci’deki pazarlardan ilham alarak yemekleri geliştirdi. Batuu gezegenini tekrar yaratan Disney ekibi, “Burası galaksideki yemek tutkunlarının buluşma noktası. Farklı kültürlerin yemekleri burada bir araya geliyor” açıklamasını yaptı. Imagineers ekibinin Fas ve İstanbul’a giderek hareketli pazarları incelediği ve yemekleri hazırlarken buradaki ürün ve hareketten ilham aldıkları belirtildi.

Walt Disney Imagineering’in Yönetici Kreatif Direktörü Chris Beatty, “İstanbul’daki gibi pazarlar bütün bu muhteşem kültürlerin bir araya geldiği yerlerdir. Buralardaki yemekler çok eklektik ve bütün dünyadan ilham alıyor. İşte biz de buradaki gibi bir ortam yaratmak istedik, dolayısıyla buralara gittik” dedi.