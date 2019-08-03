Son dakika… Yolsuzlukla suçlanan vali istifa etti

Rossello, yazılı olarak yaptığı basın açıklamasıyla görevini bıraktığını ve yerine Porto Riko Temsilciler Meclisi’nin oy birliğiyle vekil olarak seçtiği Pedro Pierluisi’nin geleceğini açıkladı.

Rossello, açıklamasında, “Porto Riko Temsilciler Meclisi’nin, Pedro Pierluisi’yi vekil olarak atamasının ardından hukukun üstünlüğü işleyecektir. Bu nedenle, 24 Temmuz 1952 tarihli 7 numaralı yasanın 1. maddesine uygun olarak, vekil Pedro Pierluisi, gelecek Porto Riko valisi olarak yemin edecektir” ifadelerini kullandı.

Eski ABD Temsilciler Meclisi Porto Riko Temsilcisi Pierluisi, Rossello’nun basın açıklamasından birkaç saat önce Porto Riko Temsilciler Meclisi’nde oy çokluğuyla vekil olarak seçilmişti.

Porto Riko yasalarına göre, Pierluisi’nin vali olarak yemin etmesi için Senato’dan veya Temsilciler Meclisi’nden onay alması gerekmiyor.

ROSELLO’YU İSTİFAYA GÖTÜREN SÜREÇ

Nüfusu 3 milyonu aşan Porto Riko’da, Rossello’nun hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları ve mesajlaşma uygulaması Telegram’da bazı politikacılar hakkında kullandığı küfürlü yazışmalarının sızması, adada uzun bir süre geniş çaplı protestolara neden olmuştu.

Hızla büyüyen gösterilere, Ricky Martin, Marc Anthony ve Daddy Yankee gibi dünyaca ünlü isimler de destek vermişti.

Başta istifa etmemekte ısrar eden Rossello, önce Yeni İlerici Parti (PNP) Başkanlığı’nı bırakmış ve 2020’de düzenlenecek seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştı. Ancak artan baskılar nedeniyle Rossello, geçen hafta 2 Ağustos’ta görevini bırakacağını duyurmuştu. AA