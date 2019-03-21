Son dakika… Yunan bakan: Türkiye’nin de hakkı var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos ile bir araya geldi. İki bakan basına kapalı gerçekleştirilen görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos, “Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin de hakları var ve biz bunların farkındayız” diye konuştu.

“Güven artırıcı adım için askerlerimiz ve savunma bakanlarımız bir araya gelmeli” diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Doğu Akdeniz ve Kıbrıs etrafındaki hidrokarbon rezervlerine ilişkin, “Türkiye’nin dahil edilmediği ya da dışlandığı hiçbir proje gerçekçi değildir. Türkiye’nin uluslararası hukuk çerçevesinde hakları vardır” ifadesini kullandı.

‘LAF OLSUN DİYE BAŞLAMAYALIM’

Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakereleriyle ilgili, “Laf olsun diye müzakereye başlamayalım. Sonuç odaklı olsun, ucu açık olmasın, çerçevesini önceden belirleyelim. Her iki tarafın kabul edebileceği bir çözüm olsun istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Katrugalos, Çavuşoğlu’nun garanti konusunda anlaşamadıklarını ifade etmesi üzerine, “Garantiler konusunda bir fikir ayrılığımız var. Burada tek taraflı hakların tanınması söz konusu. Bu konuyu uluslararası hukuk çerçevesinde çözmek zorundayız. Biz Yunanistan olarak Kıbrıs haklarını savunmak durumundayız” dedi.