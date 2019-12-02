Son dakika… Yunan muhalefetinden başbakana Türkiye tepkisi

Yunanistan’da Türkiye çatlağı büyüyor… Son dönemde suların ısındığı Ankara-Atina hattında, solcu muhalefet partisi SYRIZA, bugün bir açıklama yayınlayarak Başbakan Kiriakos Miçotakis’i ve hükümetini Türkiye karşısındaki tutumu dolayısıyla eleştirdi.

Açıklamada, “Hükümetin dış siyasette kritik konularda ve özellikle Türkiye’nin provokasyonlarına karşı pusulasız ve stratejisiz hareket etmesini eleştiriyoruz” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, “Bay Miçotakis’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde yatıştırıcı bir tutum tercih etmesi ve Ege’de yaşanan mülteci krizi, Kıbrıs sorunu ve Türkiye’nin Libya ile yaptığı anlaşma konusunda konuşmaması, tutarlı bir dış politikanın olmadığını gösteriyor” dedi.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, “Yunan hükümetinin bu durumu devam edemez ve SYRIZA hükümeti sırasında uygulanan aktif dış politikaya geri dönülmeli” ifadesi kullanıldı.