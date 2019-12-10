Son dakika… Yunanistan işin peşini bırakmıyor: Türkiye-Libya anlaşmasıyla ilgili bir açıklama daha

Türkiye ile Libya arasında imzalanan ve deniz sınırlarını belli eden anlaşma sonrasında Yunanistan’ın tepkisini dinmek bilmiyor. Aylardır İsrail ve Rum Kesimi ile birlikte Kıbrıs açıklarında doğalgaz sondaj çalışması yapan Yunanistan’ın hükümet sözcüsü Stelios Petsas gazetecilere konuştu.

Petsas, “Bu anlaşma kötü niyetle yapıldı” açıklamasını yaptı.

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İç karışıklığın devam ettiği Libya’da Türkiye Birleşmiş Milletler’in de tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yakın ilişki içerisinde. Ankara son olarak UMH ile Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın tek taraflı hidrokarbon arama faaliyetlerini sekteye uğratacak bir anlaşma imzalamıştı.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile geçen ayın sonunda İstanbul'da bir araya geldi ve “deniz yetki alanlarının sınırlandırılması” yolunda bir mutabakat imzalaması Atina’nın büyük tepkisini çekmişti. UHM ile yapılan anlaşma ile Türkiye'den Marmaris-Kaş arasındaki bölge ile Libya'dan Derne-Tobruk arasındaki hatta karşılıklı olarak deniz sınırları çizilmiş oldu.

Yaşanan gerilimin ardından geçen hafta Yunanistan Libya’nın büyükelçisini sınır dışı etme kararı almıştı.