Yunanistan, Türkiye’yi şimdi de ABD’ye şikayet etti

Yunanistan’ın İsrail ve Kıbrıs Rum Kesimi’yle birlik olarak Akdeniz’de sondaj çalışmalarına başlamasının ardından Türkiye de benzer bir karar almıştı. Fakat kendileri doğalgaz sondaj çalışması yaparken Türkiye’nin benzer bir hamle yapmasından rahatsız olan Atina yönetimi son haftalarda uluslararası kamuoyunda Türkiye karşıtı açıklamalara devam ediyor.

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Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, geçtiğimiz günlerde Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne şikayet etmişti. Türkiye’yi haksız bir biçimde eleştiren Yunanistan Başbakanı, yaptırım uygulanmasını ve Ankara’nın kınanmasını talep etmişti.

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Hızını alamayan Yunanlar, dün de Washington ile temasa geçti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Katrougalos’un ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüştüğü ortaya çıktı. Yunan devlet ajansı ANA-MPA’nın haberinde Katrougalos’un Bolton’a Türkiye’nin hamlelerini anlattığı belirtildi. Atina yönetiminin ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan Bolton’a Türkiye’yi şikayet etmesi alay konusu oldu. Atina’nın bu hamlesi, “Türkiye, ABD’nin güvenliğini mi tehdit ediyor” sorusunu gündeme getirdi.