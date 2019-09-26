Son dakika… Yunanistan’ın yeni başbakanından Erdoğan’a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen haftalarda Suriyeli mülteciler konusunda, “Kapıları açarız” açıklamasına Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’ten yanıt geldi. ABD’nin çok okunan gazetelerinden Washington Post’un sorularını yanıtlayan Miçoktakis, son bir haftada 3.000 mülteci geldiğini söylerken bunların Afganistan ve Afrika’dan geldiğini söyledi.

Washington Post’un sorularını yanıtlayan Miçotakis, “Eğer Erdoğan, Avrupa ile samimi bir tartışma içine girmek istiyorsa yapacağı en iyi şey yüz binlerce mülteciyi göndermekle tehdit etmeyi bırakması. Bu Avrupa’yla ya da bu konu özelinde Yunanistan ile işlerin halledilmesi yöntemi değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dürüst bir tartışma içine girebiliriz. Maddi desteğe ihtiyacı var. Türkiye’de çok büyük sayılarda mülteci var. Fakat bu bu, daha iyi bir anlaşma yapmak için masum insanları kullanmak ve tehdit oyunları oynamak için bir sebep olmamalı” dedi.

“ÇÖZÜM DAHA ÇOK PARA VERMEK”

Bu yanıt üzerine Washington Post muhabiri, “Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle mi yapıyor” sorusuna “Evet” yanıtını veren Miçotakis, Türkiye-Suriye sınırında oluşturulacak güvenli bölge hakkında da açıklamalarda bulundu. Miçotakis, “Erdoğan, Türkiye’deki Kürtlerle Suriye’deki Kürtlerin gidebileceği bir tampon bölge istiyor amacı bu. Fakat ABD ya da Avrupa’nın buna onay vermesi olası değil. Çözüm Türkiye’ye topraklarında daha fazla mülteciye yer vermesi için daha fazla para vermek. Umarım savaş bir noktadan sonra sona erer ve bu insanlar geri döner. Avrupa bazında düşünürsek her ülke üzerine düşen sorumluluğu almalı” dedi.