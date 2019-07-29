Son dakika… Yunanistan’ın yeni başbakanından küstah Türkiye çıkışı

7 Temmuz’da başbakanlık koltuğunu Alexis Çipras’tan devralan Mitsotakis, Kıbrıs Rum Kesimi’ni ziyaret ederek temaslarda bulundu. Sağcı bir eğilime sahip olan Mitsotakis, Kıbrıs ve Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Mitsotakis, küstahça açıklamalarda bulunurken adanın Türkiye’nin işgali altında olduğunu söyledi. Mitsotakis, adanın birleşmesi için başlayacak görüşmelerden önce Türk askerlerinin adadan ayrılması gerektiğini de dile getirdi. Rum lider Nikos Anastasiadis ile bir araya gelen Mitsotakis, ilk ziyaretini Rum Kesimi’ne yaptığı için çok duygulandığını söyledi.

Mitsotakis, görüşmede Türkiye ile Rum Kesimi arasındaki ilişkinin masaya yatırıldığı belirtilirken, barış görüşmeleri konusunda da iyimser olduğunu duyurdu. Kriakos Mitsotakis, İsrail, Yunanistan ve Rum Kesimi’nin adanın etrafında yaptığı doğalgaz sondaj çalışmaları sırasında Türkiye ile ilişkilerin gerilmesi durumunda sadece Atina’nın değil Brüksel’in Rum Kesimi’ni koruyacağını söyledi.