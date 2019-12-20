Son dakika… Yunanistan’ın yüzde 60’ı Türkiye konusunda endişeli

Yunan basınında yer alan haberlerde Pulse for Skai isimli araştırma şirketinin gerçekleştirdiği anket sonuçları geniş yer aldı.

Araştırma sonuçlarına göre ankete katılan Yunanlıların yüzde 60’ı Türkiye ile yaşanan gerilimden dolayı endişeli. Değişim Hareketi isimli partiyi destekleyenler arasında bu oranın yüzde 75 olduğu açıklanırken Başbakan Miçotakis’in partisi Yeni Demokrasi’de ise bu oranın yüzde 68 olduğu aktarıldı.

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Anket sonuçlarına göre eski hükümet SYRIZA’yı destekleyen seçmenlerin yüzde 53’ü de Türkiye ile yaşanan gerilimden rahatsız olmuş durumda ve endişeli.