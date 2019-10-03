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Son dakika… Yürek burkan fotoğraflar: İsrail’in gücü ancak Filistinli Ali’ye yetiyor

İsrail'in yıllardır uluslararası kamuoyunun gözünün önünde Filistin halkına karşı uyguladığı sistematik şiddet ve yıldırma politikası bugün de devam ediyor... Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yıllardır Filistinlilere ait ev ve yapıları yıkan İsrail yönetimi dün Filistinli Ali'nin evini yıktı. Ajansların servis ettiği fotoğraflarda Filistinli Ali ve kızının dramı gözler önüne seriliyor.

Sozcu.com.tr
12:48 -
Haberler Dünya
Son dakika… Yürek burkan fotoğraflar: İsrail’in gücü ancak Filistinli Ali’ye yetiyor

Her gün Filistin halkına şiddet uygulayan ve bunu gayet rahat bir biçimde uluslararası kamuoyunun adeta gözüne soka soka yapan İsrail yönetimi bugün de kameraların önünde resmen şov yaptı. Filistin resmi haber ajansı WAFA, El-Halil’e bağlı Bet Ummer beldesinde yaşayan Ali Muhammed El-Allami’ye ait inşaat halindeki evinin İsrail askerlerince yıkıldığını aktardı.

İsrail makamlarının söz konusu beldeyi C bölgesi olarak değerlendirdiği ve askerlerin inşaat halindeki evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktığı belirtildi.

İnşaat halindeki yapı İsrail askerleri tarafından yıkıldı.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkan İsrail yönetimi hakkında açıklamalarda bulunan Filistinli kaynaklar, sadece geçen yıl bölgede Filistinlilere ait 538 ev ve iş yerinin ruhsatsız olduğu ve C bölgesinde inşa edildiği gerekçesiyle İsrail tarafından yıkıldığını ifade etti.

Ağır silahlı İsrail askeri, Filistinli Ali’nin evini yıkan dozeri adeta korudu.

BÖLGENİN ÇOĞU İSRAİL’E DEVREDİLDİ

Filistin ve İsrail yönetimi arasında 1995’te imzalanan “İkinci Oslo Anlaşması” çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmış, yüzde 18’i kapsayan A bölgesinin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin’e ayrılmıştı.

Bölgenin yüzde 21’lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin’e güvenliği ise İsrail’e verilmişti. Yüzde 61’ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği ise İsrail’e devredilmişti.

Son güncelleme: 12:51 03.10.2019
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