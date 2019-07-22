Son dakika… Zamanda yolculuk yaptığını iddia eden kadın: Uzaylılar beni gebe bıraktı

İngiliz Daily Star gazetesi, ismini açıklamayan bir kadın gelecek ile ilgili öngörülerine yer verdi. İsmini açıklamayan kadın bir zamanda yolculuk makinesi geliştirdiğini söyleyerek 3500 yılına gittiğini iddia etti. Yaşadığı deneyimi videoya aktaran kadın, “Andromeda galaksisinden bir uzaylı beni hamile bıraktı. İnsan ve uzaylı karışımı bir bebeğimiz olacak. 5 ay sonra doğum yapacağım ama ne yapacağımı bilmiyorum ve hatta bunun çözümünü de bilmiyorum” dedi.

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Paris’te kimya okuduğunu söyleyen kadın, “Zaman yolculuğunu mümkün kılan araç 1970’lerde icat edildi fakat bu cihazı kullanmak yasaklandı. Benimle birlikte 20 kişi daha gitti. Dünya gezegeni bir savaş alanına döndükten sonra uzaylılar beni yakaladı ve benimle cinsel ilişkiye girdi. Yaşadığım acıyı, rezilliği ve işkenceyi unutmayacağım. Bunları sizlerle paylaşmıyorum çünkü bunlar insanlık dışıydı” dedi.