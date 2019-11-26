Sosyal medya bu anneyi konuşuyor! Bebeği yalnızca 3 saat yaşadı o ise 63 gün boyunca…

Wisconsin eyaletinde yaşayan Sierra Strangfeld, hamileliğinin 20’nci haftasında bebeğinde “trizomi 18” sendromu olduğunu öğrendi.

Strangfeld ve eşi, doğduktan sonra uzun süre yaşama ihtimali olmadığını öğrendikleri bebeklerini aldırmamaya karar verdi.

Doğuma 2 ay kala, bebeğin ölme riskinin belirmesi üzerine Starngeld sezaryene alındı. Samuel adı verilen bebek 650 gram olarak dünyaya gelirken, 3 saat sonra ise hayatını kaybetti.

BBC’nin aktardığına göre 18 aylık bir kızı bulunan Strangfeld, “Bebeği aldırmayı hiç düşünmedik. Bize bahşedilen bu değerli hediyeyi, tüm bebekler gibi en iyi şekilde karşılamak istedik” dedi.

Strangeld, Samuel’in ölümünden sonra 14 kilo süt biriktirerek, “NICU” adlı anne sütü bankasına bağışladı.

Sierra Strangfeld bağışıyla ilgili olarak, “Samuel’in ölümünü engellemek için yapabilecek bir şeyimiz yoktu. Ama elimizden gelen bir şeyler de var” dedi ve “trizomi 18” için bir vakıf kurmak istediğini söyledi.

Strangfeld’in bu davranışı sosyal medyada büyük takdir topladı.