Sosyal medya bu davayı konuşuyor… 62 yıl boyunca numara yapmış!

ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşayan 84 yaşındaki Barry Dawson, yıllar boyunca eşi Dorothy'nin yanında tek bir kelime dahi etmedi. Eşi, kocası ile iletişim kurabilmek için işaret dilini öğrendi. Çiftin altı çocuğu 13 de torunu oldu ancak ailede hiç kimse bu sahtekarlığı fark etmedi.

Eşini yıllarca kandıran Dawson’ın kareoke yaptığı bir videonun YouTube’a yüklenmesi ile foyası ortaya çıktı. Videoyu görünce hayatının şokunu yaşayan kadın boşanma kararı aldı.

ABD basınının gündemine oturan olay sonrası konuşan Dorothy Dawson, işaret dilini öğrenmenin iki yılını aldığını belirterek, “Tam işaret dilinde akıcı hale gelmiştim ki gözünde bir sorun olmaya başladı. Şimdi düşündüğümde muhtemelen o da bir yalandı. Hep sağır dilsiz taklidi yapmış. Bir gün, bir ‘hayır gecesi'ne gittiğini sandığım bir akşam, bir YouTube videosunda kendisini karaokede şarkı söylerken gördüm, her şeyi o zaman anladım” dedi.

Çift bu hafta ilk kez mahkemede karşı karşıya gelirken, mağdur eş ‘duygusal stres ve yıpranma’ karşılığında maddi tazminat, tüm varlıklarının yarısı ve nafaka talep etti.

Barry Downson’ın avukatı ise müvekkilinin evliliğini korumak için bu yöntemi seçtiğini savunarak, “Müvekkilim hayli sessiz bir adam, eşi ise sinir bozucu şekilde geveze. Eğer sağır taklidi yapmasaydı, 60 yıl önce boşanmış olurlardı. Aslında bir bakıma bunu eşi ve ailesi için yaptı” ifadelerini kullandı.