Sosyal medya bu değişimi konuşuyor… Bir anneden yardım çığlığı!

ABD'nin Missouri eyaletinde yaşayan Jennifer Salfen-Tracy'nin kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan paylaşımında, uyuşturucu kullanan oğlu Cody Bishop'un sadece 7 ay arayla çekilmiş olduğu ifade edilen iki farklı fotoğrafı yer aldı.

İki fotoğrafın ilkinde Cody, sağlıklı ve güçlü bir erkek görünümündeyken, ikinci görselde ise uyuşturucu bağımlılığının genç adamı nasıl değiştirdiği, Bishop'un hızlı bir şekilde zayıflamış ve cildi yaralarla kaplanmış olduğu görülüyor.

Salfen-Tracy, “Cody'den birkaç haftadır haber alamıyorum. Kendisini seven ve ona ihtiyaç duyan ailesi ve çocukları olan bir kişinin hayatta neden böyle bir yolu seçtiğini anlamak zor” ifadelerini paylaştı.

ABD'li kadın, sosyal medya kullanıcılarına seslenerek uyuşturucu sorunun çözülmesi için herkesi birleşmeye çağırdı.