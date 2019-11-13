Sosyal medya bu değişimi konuşuyor… Bir gecede aldığı kararla hayatı değişti!

31 yaşındaki Nicole Caperilla, 2017 yılında 120 kiloya ulaştığında sağlık sorunları yaşamaya başladı. İki çocuk annesi Caperilla, geceleri nefes alamayarak uykusundan uyanınca radikal bir karar aldı.

Fiziksel durumu nedeniyle çocuklarıyla da istediği kadar ilgilenemeyen Caperilla, mide küçültme ameliyatı oldu. Ameliyattan iki hafta sonra, haftada altı gün spora başlayan genç kadın, işlenmiş gıdaları da hayatından çıkararak sebze, ızgara tavuk ve balık ağırlıklı beslenmeye başladı.

Uzun ve azim dolu iki yılın ardından 64 kiloya ulaşan Caperilla, deri ameliyatının ardından bambaşka bir insana dönüştü.

Bu süreçte yaşadıklarını sosyal medyada da paylaşan genç kadın, “Çocukluk ve ergenlik döneminde de her zaman kilo fazlası olan biriydim. Ancak ikinci çocuğumun doğumundan sonra kiloları verememeye başladım. İşin içine kötü beslenme tercihleri de girince 120 kiloya ulaşmıştım” dedi.

Bu süreçte sporu hayatının merkezine aldığını söyleyen Caperilla, spor salonunda kişisel antrenör olduğunu belirtti.

Yaşadıklarının insanları tanımasında da yeni bir boyut kazandırdığını vurgulayan Caperilla, “Ameliyattan önce bana destek olan arkadaşlarım, süreç başladıktan sonra giydiğim kıyafetler ve vücudumla ilgili alaycı yorumlar yapıyordu. Bu beni daha çok motive etti ve bir süre sonra bunları kıskançlıktan yaptıklarını fark ettim. Hayatımda artık böyle insanlara yer yok” diye konuştu.