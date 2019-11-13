Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sosyal medya bu değişimi konuşuyor… Bir gecede aldığı kararla hayatı değişti!

ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşayan Nicole Caperilla, iki yıl içinde yaşadığı değişimle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sozcu.com.tr
11:06 -
Haberler Dünya
Sosyal medya bu değişimi konuşuyor… Bir gecede aldığı kararla hayatı değişti!

31 yaşındaki Nicole Caperilla, 2017 yılında 120 kiloya ulaştığında sağlık sorunları yaşamaya başladı. İki çocuk annesi Caperilla, geceleri nefes alamayarak uykusundan uyanınca radikal bir karar aldı.

Fiziksel durumu nedeniyle çocuklarıyla da istediği kadar ilgilenemeyen Caperilla, mide küçültme ameliyatı oldu. Ameliyattan iki hafta sonra, haftada altı gün spora başlayan genç kadın, işlenmiş gıdaları da hayatından çıkararak sebze, ızgara tavuk ve balık ağırlıklı beslenmeye başladı.

Nicole Caperilla.

Uzun ve azim dolu iki yılın ardından 64 kiloya ulaşan Caperilla, deri ameliyatının ardından bambaşka bir insana dönüştü.

Nicole Caperilla.

Bu süreçte yaşadıklarını sosyal medyada da paylaşan genç kadın, “Çocukluk ve ergenlik döneminde de her zaman kilo fazlası olan biriydim. Ancak ikinci çocuğumun doğumundan sonra kiloları verememeye başladım. İşin içine kötü beslenme tercihleri de girince 120 kiloya ulaşmıştım” dedi.

Nicole Caperilla.

Bu süreçte sporu hayatının merkezine aldığını söyleyen Caperilla, spor salonunda kişisel antrenör olduğunu belirtti.

Nicole Caperilla.

Yaşadıklarının insanları tanımasında da yeni bir boyut kazandırdığını vurgulayan Caperilla, “Ameliyattan önce bana destek olan arkadaşlarım, süreç başladıktan sonra giydiğim kıyafetler ve vücudumla ilgili alaycı yorumlar yapıyordu. Bu beni daha çok motive etti ve bir süre sonra bunları kıskançlıktan yaptıklarını fark ettim. Hayatımda artık böyle insanlara yer yok” diye konuştu.

Son güncelleme: 11:08 13.11.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more