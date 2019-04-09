Sosyal medya bu düğünü konuşuyor… Damat iki gelinin arasına kaldı!

Daily Mail’in haberine göre, video bir blogger tarafından yayınladıktan sonra Çin’in popüler sosyal medya platformu Weibo’da binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Videoda, damadın eski sevgilisi olduğu belirtilen genç kadının gelinlikle düğünü bastığı ve damadın ayaklarına kapandığı görülüyor.

Habere göre, genç kadın bu sırada damada ‘Hepsi benim hatamdı’ diyerek özür diliyor. Gelin şaşkınlıkla durumu anlamaya çalışırken, eski sevgilinin damadı bırakmaması üzerine sinirle salonu terk ediyor.

Damat ise eski sevgilisinin elinden hışımla kurtulup müstakbel eşinin peşinden koşarak görüntüden çıkıyor.

Gelin ve damadın kimlikleri bilinmezken, video kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.