Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor… Kontrole gitti gözlerine inanamadı!

İskoçya’nın Glasgow şehrinde yaşayan Jemma Houston, rutin kontroller için doktora gitti. 31 haftalık hamile olan Houston, 4 boyutlu ultrasonla muayene edildi.

Bebeğin eliyle ‘v’ şekli yaparak adeta poz verir gibi durduğunu gören doktor, şaşkınlığını gizleyemedi. Doktordan görüntüyü alan Houston, sosyal medya hesabından paylaştı.

‘Yakınlarının işte annesinin kızı’ dediğini söyleyen Houston, “Muayeneye her gittiğimde doğru pozisyonda olmuyordu. Bu kez adeta poz verdi. O tam bir diva. Çevremdeki herkes bu durumla çok eğlendi” ifadelerini kullandı.

Houston’ın paylaşımı sosyal medyada kısa sürede binlerce kez paylaşılırken, İngiliz basınında da kendine yer buldu.